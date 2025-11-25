Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952
1 korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota" (Wielka Brytania, Karl I)
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga2,25 g
- Czystego złota (0,0663 oz) 2,0633 g
- Średnica20 mm
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresKarl I
- Nominał1 korona
- Rokbez daty (1631-1639)
- WładcaKarol I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach (0)
Ceny na aukcjach
Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety
Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1631-1639) "Monety Briota"?
Aby sprzedać 1 korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.
