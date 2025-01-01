Srebrne monety 2 pensy (1/2 Groat) Karola I - Wielka Brytania

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży

Bez konturu. "CR" podzielone tarczą

Bez konturu. "CR" podzielone tarczą

bez daty (1625-1642)

bez daty (1625-1642)

Jest obrys. "CR" podzielone tarczą

Jest obrys. "CR" podzielone tarczą

bez daty (1625-1642)

bez daty (1625-1642)

Bez "CR"

Bez "CR"

bez daty (1625-1642)

bez daty (1625-1642)

bez daty (1625-1642)

Tarcza jest bardziej okrągła. Bez konturu