Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952
Srebrne monety 2 pensy (1/2 Groat) Karola I - Wielka Brytania
2 pensy (1/2 Groat) 1625Róża
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1642)Jest obrys115bez daty (1625-1642)Bez konturu09
2 pensy (1/2 Groat) 1625Drugi typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1642)Owalna tarcza010bez daty (1625-1642)Pióro nad tarczą02
2 pensy (1/2 Groat) 1625Trzeci typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1642)03bez daty (1625-1642)Pióro nad tarczą01
2 pensy (1/2 Groat) 1625Czwarty typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1642)Bez konturu. "CR" podzielone tarczą19bez daty (1625-1642)Jest obrys. "CR" podzielone tarczą05bez daty (1625-1642)Bez "CR"01bez daty (1625-1642)Tarcza jest bardziej okrągła. Bez konturu126bez daty (1625-1642)Brzeg na awersie lub obu stronach126bez daty (1625-1642)(P). (R)016
2 pensy (1/2 Groat) 1625Piąty typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1642)01
2 pensy (1/2 Groat) 1642Siódmy typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1642-1649)116
2 pensy (1/2 Groat) 1631Pierwsze wydanie Briot
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1631-1632)042
Popularne sekcje