flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Srebrne monety 2 pensy (1/2 Groat) Karola I - Wielka Brytania

type-coin
type-coin

2 pensy (1/2 Groat) 1625

Róża
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)Jest obrys115bez daty (1625-1642)Bez konturu09
type-coin
type-coin

2 pensy (1/2 Groat) 1625

Drugi typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)Owalna tarcza010bez daty (1625-1642)Pióro nad tarczą02
type-coin
type-coin

2 pensy (1/2 Groat) 1625

Trzeci typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)03bez daty (1625-1642)Pióro nad tarczą01
type-coin
type-coin

2 pensy (1/2 Groat) 1625

Czwarty typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)Bez konturu. "CR" podzielone tarczą19bez daty (1625-1642)Jest obrys. "CR" podzielone tarczą05bez daty (1625-1642)Bez "CR"01bez daty (1625-1642)Tarcza jest bardziej okrągła. Bez konturu126bez daty (1625-1642)Brzeg na awersie lub obu stronach126bez daty (1625-1642)(P). (R)016
type-coin
type-coin

2 pensy (1/2 Groat) 1625

Piąty typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)01
type-coin
type-coin

2 pensy (1/2 Groat) 1642

Siódmy typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1642-1649)116
type-coin
type-coin

2 pensy (1/2 Groat) 1631

Pierwsze wydanie Briot
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1631-1632)042
Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie monety o nominale 2 pensy (1/2 Groat)Aukcje numizmatyczne