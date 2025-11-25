flag
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga1 g
  • Średnica16 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał2 pensy (1/2 Groat)
  • Rokbez daty (1642-1649)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:160 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (15)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1092 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 475 CHF. Licytacja odbyła się 3 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji CNG - 10 września 2025
SprzedawcaCNG
Data10 września 2025
StanVF
Cena
110 $
Cena w walucie aukcji 110 USD
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
40 $
Cena w walucie aukcji 40 USD
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji CNG - 13 września 2023
SprzedawcaCNG
Data13 września 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji NOONANS - 14 lipca 2022
SprzedawcaNOONANS
Data14 lipca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji CNG - 18 maja 2022
SprzedawcaCNG
SprzedawcaCNG
Data18 maja 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaCNG
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji CNG - 20 maja 2020
SprzedawcaCNG
Data20 maja 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji DNW - 22 kwietnia 2020
SprzedawcaDNW
Data22 kwietnia 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji CNG - 26 września 2018
SprzedawcaCNG
Data26 września 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji Künker - 20 października 2016
SprzedawcaKünker
Data20 października 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 28 września 2016
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data28 września 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji CNG - 23 maja 2012
SprzedawcaCNG
Data23 maja 2012
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji CNG - 24 maja 2006
SprzedawcaCNG
Data24 maja 2006
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Ile kosztuje srebrna moneta 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1642-1649) Karola I "Siódmy typ portretu" wynosi 160 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 pensy (1/2 groat) z datą bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu"?

Aby sprzedać 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

