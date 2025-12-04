2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu". Tarcza jest bardziej okrągła. Bez konturu (Wielka Brytania, Karl I)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu". Tarcza jest bardziej okrągła. Bez konturu. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 37046 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 550 USD. Licytacja odbyła się 21 stycznia 2025.

