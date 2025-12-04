flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu". Tarcza jest bardziej okrągła. Bez konturu (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Tarcza jest bardziej okrągła. Bez konturu

Awers monety - 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" Tarcza jest bardziej okrągła Bez konturu - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" Tarcza jest bardziej okrągła Bez konturu - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga1 g
  • Średnica16 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał2 pensy (1/2 Groat)
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:130 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" Tarcza jest bardziej okrągła Bez konturu - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (25)Odmiany (6)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu". Tarcza jest bardziej okrągła. Bez konturu. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 37046 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 550 USD. Licytacja odbyła się 21 stycznia 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 2 października 2025
SprzedawcaCNG
Data2 października 2025
StanVF
Cena
80 $
Cena w walucie aukcji 80 USD
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanAU50 PCGS
Cena
120 $
Cena w walucie aukcji 120 USD
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji NOONANS - 5 kwietnia 2023
SprzedawcaNOONANS
Data5 kwietnia 2023
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2023
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2023
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2023
StanXF40 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji TimeLine Auctions - 10 września 2022
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data10 września 2022
StanBrak oceny
Cena
******
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji TimeLine Auctions - 29 maja 2022
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data29 maja 2022
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 18 maja 2022
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 18 maja 2022
SprzedawcaCNG
Data18 maja 2022
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji TimeLine Auctions - 9 września 2019
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data9 września 2019
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 26 września 2018
SprzedawcaCNG
Data26 września 2018
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 27 czerwca 2018
SprzedawcaCNG
Data27 czerwca 2018
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji TimeLine Auctions - 25 listopada 2017
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data25 listopada 2017
StanVF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Spink - 30 października 2017
SprzedawcaSpink
Data30 października 2017
StanXF
Cena
******
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Agora - 22 sierpnia 2017
SprzedawcaAgora
Data22 sierpnia 2017
StanVF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 18 stycznia 2017
SprzedawcaCNG
Data18 stycznia 2017
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Künker - 20 października 2016
SprzedawcaKünker
Data20 października 2016
StanXF
Cena
******
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Spink - 26 września 2016
SprzedawcaSpink
Data26 września 2016
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Agora - 20 września 2016
SprzedawcaAgora
Data20 września 2016
StanVF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) Karola I "Czwarty typ portretu" wynosi 130 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 pensy (1/2 groat) z datą bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu"?

Aby sprzedać 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

