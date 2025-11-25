flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu". (P). (R) (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: (P). (R)

Awers monety - 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" (P) (R) - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" (P) (R) - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga1 g
  • Średnica16 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał2 pensy (1/2 Groat)
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:57000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" (P) (R) - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (16)Odmiany (6)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu". (P). (R). Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30258 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 646 250 USD. Licytacja odbyła się 16 maja 2014.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanVF30 PCGS
Cena
80 $
Cena w walucie aukcji 80 USD
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 26 kwietnia 2023
SprzedawcaCNG
Data26 kwietnia 2023
StanVF
Cena
475 $
Cena w walucie aukcji 475 USD
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 27 października 2022
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 27 października 2022
SprzedawcaStack's
Data27 października 2022
StanAU58 PCGS
Cena
******
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 27 października 2022
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 27 października 2022
SprzedawcaStack's
Data27 października 2022
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 27 października 2022
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 27 października 2022
SprzedawcaStack's
Data27 października 2022
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 27 października 2022
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 27 października 2022
SprzedawcaStack's
Data27 października 2022
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji TimeLine Auctions - 9 września 2019
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data9 września 2019
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Holding History Inc - 1 czerwca 2019
SprzedawcaHolding History Inc
Data1 czerwca 2019
StanBrak oceny
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Künker - 20 października 2016
SprzedawcaKünker
Data20 października 2016
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Davissons Ltd. - 29 kwietnia 2015
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data29 kwietnia 2015
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Heritage - 17 maja 2014
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Heritage - 17 maja 2014
SprzedawcaHeritage
Data17 maja 2014
StanAU58 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 25 września 2006
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data25 września 2006
StanVF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 24 maja 2006
SprzedawcaCNG
Data24 maja 2006
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 24 maja 2006
SprzedawcaCNG
Data24 maja 2006
StanF
Cena
******
Ile kosztuje srebrna moneta 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) Karola I "Czwarty typ portretu" wynosi 57000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 pensy (1/2 groat) z datą bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu"?

Aby sprzedać 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

