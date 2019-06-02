flag
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu". Brzeg na awersie lub obu stronach (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Brzeg na awersie lub obu stronach

Awers monety - 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" Brzeg na awersie lub obu stronach - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" Brzeg na awersie lub obu stronach - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: TimeLine Auctions

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga1 g
  • Średnica16 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał2 pensy (1/2 Groat)
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:160 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" Brzeg na awersie lub obu stronach - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (25)Odmiany (6)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu". Brzeg na awersie lub obu stronach. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 113 z aukcji Dix Noonan Webb której łączna cena osiągnęła 420 GBP. Licytacja odbyła się 4 maja 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 10 września 2025
SprzedawcaCNG
Data10 września 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
300 $
Cena w walucie aukcji 300 USD
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Status International - 6 czerwca 2025
SprzedawcaStatus International
Data6 czerwca 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 22 maja 2025
SprzedawcaCNG
Data22 maja 2025
StanXF
Cena
350 $
Cena w walucie aukcji 350 USD
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Status International - 7 czerwca 2024
SprzedawcaStatus International
Data7 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji NOONANS - 15 listopada 2023
SprzedawcaNOONANS
Data15 listopada 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Status International - 9 czerwca 2023
SprzedawcaStatus International
Data9 czerwca 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Heritage - 14 lipca 2022
SprzedawcaHeritage
Data14 lipca 2022
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Heritage - 14 lipca 2022
SprzedawcaHeritage
Data14 lipca 2022
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 11 marca 2022
SprzedawcaCNG
Data11 marca 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Heritage - 10 lutego 2022
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2022
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Heritage - 10 lutego 2022
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2022
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 20 stycznia 2022
SprzedawcaStack's
Data20 stycznia 2022
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji DNW - 5 maja 2021
SprzedawcaDNW
Data5 maja 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji TimeLine Auctions - 28 listopada 2020
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data28 listopada 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji TimeLine Auctions - 6 września 2020
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data6 września 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 3 lipca 2019
SprzedawcaCNG
Data3 lipca 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2019
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2019
StanVF
Cena
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji TimeLine Auctions - 11 grudnia 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 grudnia 2025
StanF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) Karola I "Czwarty typ portretu" wynosi 160 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 pensy (1/2 groat) z datą bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu"?

Aby sprzedać 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
