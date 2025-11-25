2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" (Wielka Brytania, Karl I)

flag
Zdjęcie: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga1 g
  • Średnica16 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał2 pensy (1/2 Groat)
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:140 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (1)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 57 z aukcji Dix Noonan Webb której łączna cena osiągnęła 340 GBP. Licytacja odbyła się 1 grudnia 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji Goldberg - 25 września 2013
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji Goldberg - 25 września 2013
SprzedawcaGoldberg
Data25 września 2013
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) Karola I "Piąty typ portretu" wynosi 140 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 pensy (1/2 groat) z datą bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu"?

Aby sprzedać 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

