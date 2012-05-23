flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża". Jest obrys (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Jest obrys

Awers monety - 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" Jest obrys - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" Jest obrys - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga0,86 g
  • Średnica16 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał2 pensy (1/2 Groat)
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:80 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" Jest obrys - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (14)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża". Jest obrys. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 83 z aukcji NOONANS której łączna cena osiągnęła 900 GBP. Licytacja odbyła się 3 października 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanVF35 PCGS
Cena
100 $
Cena w walucie aukcji 100 USD
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 19 listopada 2024
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data19 listopada 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji TimeLine Auctions - 9 grudnia 2023
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data9 grudnia 2023
StanBrak oceny
Cena
56 $
Cena w walucie aukcji 45 GBP
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji Spink - 24 marca 2020
SprzedawcaSpink
Data24 marca 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji Baldwin's of St. James's - 1 lutego 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data1 lutego 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji Baldwin's of St. James's - 2 listopada 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data2 listopada 2019
StanVF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji Coin Cabinet - 15 czerwca 2019
SprzedawcaCoin Cabinet
Data15 czerwca 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji Baldwin's of St. James's - 3 listopada 2018
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data3 listopada 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji Baldwin's of St. James's - 3 czerwca 2017
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data3 czerwca 2017
StanVF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 5 listopada 2016
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data5 listopada 2016
StanVF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji Künker - 20 października 2016
SprzedawcaKünker
Data20 października 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji Künker - 20 października 2016
SprzedawcaKünker
Data20 października 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji Davissons Ltd. - 4 marca 2015
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data4 marca 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji CNG - 23 maja 2012
SprzedawcaCNG
Data23 maja 2012
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji TimeLine Auctions - 11 grudnia 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 grudnia 2025
StanF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Róża" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) Karola I "Róża" wynosi 80 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Róża"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Róża" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 pensy (1/2 groat) z datą bez daty (1625-1642) "Róża"?

Aby sprzedać 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Róża", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1625 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 2 pensy (1/2 Groat)Aukcje numizmatyczne