2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: VAuctions

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga1 g
  • Średnica16 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał2 pensy (1/2 Groat)
  • Rokbez daty (1631-1632)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:550 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (42)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 158 z aukcji Classical Numismatic Group, LLC której łączna cena osiągnęła 1500 USD. Licytacja odbyła się 22 maja 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Morton & Eden - 23 lipca 2025
SprzedawcaMorton & Eden
Data23 lipca 2025
StanXF
Cena
608 $
Cena w walucie aukcji 450 GBP
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Leu - 10 lipca 2025
SprzedawcaLeu
Data10 lipca 2025
StanVF
Cena
88 $
Cena w walucie aukcji 70 CHF
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji CNG - 22 maja 2025
SprzedawcaCNG
Data22 maja 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji NOONANS - 30 kwietnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data30 kwietnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 11 grudnia 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data11 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Spink - 26 czerwca 2024
SprzedawcaSpink
Data26 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Stack's - 16 stycznia 2024
SprzedawcaStack's
Data16 stycznia 2024
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Heritage - 20 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data20 kwietnia 2023
StanVF25 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Heritage - 20 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data20 kwietnia 2023
StanVF25 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Spink - 15 stycznia 2023
SprzedawcaSpink
Data15 stycznia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Davissons Ltd. - 9 listopada 2022
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data9 listopada 2022
StanVF25 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji CNG - 12 maja 2022
SprzedawcaCNG
Data12 maja 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Spink - 29 kwietnia 2021
SprzedawcaSpink
Data29 kwietnia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Spink - 29 kwietnia 2021
SprzedawcaSpink
Data29 kwietnia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji DNW - 21 stycznia 2021
SprzedawcaDNW
Data21 stycznia 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1631-1632) Karola I "Pierwsze wydanie Briot" wynosi 550 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 pensy (1/2 groat) z datą bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot"?

Aby sprzedać 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
