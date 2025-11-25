flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu". Bez konturu. "CR" podzielone tarczą (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Bez konturu. "CR" podzielone tarczą

Awers monety - 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" Bez konturu "CR" podzielone tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: TimeLine Auctions

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga1 g
  • Średnica16 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał2 pensy (1/2 Groat)
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:190 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" Bez konturu "CR" podzielone tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (8)Odmiany (6)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu". Bez konturu. "CR" podzielone tarczą. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 606 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 1100 GBP. Licytacja odbyła się 12 grudnia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji TimeLine Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data17 września 2025
StanF
Cena
82 $
Cena w walucie aukcji 60 GBP
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji TimeLine Auctions - 11 czerwca 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 czerwca 2025
StanF
Cena
20 $
Cena w walucie aukcji 15 GBP
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanXF40 PCGS
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Spink - 20 lipca 2021
SprzedawcaSpink
Data20 lipca 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji DNW - 5 maja 2021
SprzedawcaDNW
Data5 maja 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji TimeLine Auctions - 2 marca 2019
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data2 marca 2019
StanBrak oceny
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Pegasi Numismatics - 22 maja 2018
SprzedawcaPegasi Numismatics
Data22 maja 2018
StanXF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji VAuctions - 22 maja 2018
SprzedawcaVAuctions
Data22 maja 2018
StanXF
Cena
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) Karola I "Czwarty typ portretu" wynosi 190 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 pensy (1/2 groat) z datą bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu"?

Aby sprzedać 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
