flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu". Owalna tarcza (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Owalna tarcza

Awers monety - 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" Owalna tarcza - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" Owalna tarcza - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga1 g
  • Średnica16 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał2 pensy (1/2 Groat)
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:430 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" Owalna tarcza - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (10)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu". Owalna tarcza. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 617 z aukcji Stanley Gibbons Baldwin's której łączna cena osiągnęła 1600 GBP. Licytacja odbyła się 3 maja 2011.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanXF40 PCGS
Cena
120 $
Cena w walucie aukcji 120 USD
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanAU55 PCGS
Cena
260 $
Cena w walucie aukcji 260 USD
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji CNG - 18 maja 2022
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji CNG - 18 maja 2022
SprzedawcaCNG
Data18 maja 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Spink - 14 listopada 2019
SprzedawcaSpink
Data14 listopada 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji CNG - 5 czerwca 2019
SprzedawcaCNG
Data5 czerwca 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Künker - 20 października 2016
SprzedawcaKünker
Data20 października 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Spink - 28 marca 2012
SprzedawcaSpink
Data28 marca 2012
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 4 maja 2011
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data4 maja 2011
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Spink - 27 września 2007
SprzedawcaSpink
Data27 września 2007
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) Karola I "Drugi typ portretu" wynosi 430 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 pensy (1/2 groat) z datą bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu"?

Aby sprzedać 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1625 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 2 pensy (1/2 Groat)Aukcje numizmatyczne