2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża". Bez konturu (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Bez konturu

Awers monety - 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" Bez konturu - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" Bez konturu - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Heritage Auctions

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga0,86 g
  • Średnica16 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał2 pensy (1/2 Groat)
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:190 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" Bez konturu - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (9)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża". Bez konturu. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1686 z aukcji Classical Numismatic Group, LLC której łączna cena osiągnęła 425 USD. Licytacja odbyła się 25 stycznia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji CNG - 10 września 2025
SprzedawcaCNG
Data10 września 2025
StanVF
Cena
190 $
Cena w walucie aukcji 190 USD
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 czerwca 2025
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 czerwca 2025
StanAU55 NGC
Cena
180 $
Cena w walucie aukcji 180 USD
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanAU50 PCGS
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji CNG - 26 stycznia 2023
SprzedawcaCNG
Data26 stycznia 2023
StanMS64 NGC
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji CNG - 26 września 2018
SprzedawcaCNG
Data26 września 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 24 września 2015
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data24 września 2015
StanVF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji CNG - 6 czerwca 2012
SprzedawcaCNG
Data6 czerwca 2012
StanVF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Róża" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) Karola I "Róża" wynosi 190 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Róża"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Róża" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 pensy (1/2 groat) z datą bez daty (1625-1642) "Róża"?

Aby sprzedać 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Róża", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

