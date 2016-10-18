flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu". Pióro nad tarczą (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Pióro nad tarczą

Awers monety - 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" Pióro nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" Pióro nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga1 g
  • Średnica16 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał2 pensy (1/2 Groat)
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (1)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu". Pióro nad tarczą. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 583 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 42 EUR. Licytacja odbyła się 18 października 2016.

Stan
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Künker - 20 października 2016
SprzedawcaKünker
Data20 października 2016
StanVF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) Karola I "Trzeci typ portretu" wynosi 45 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 pensy (1/2 groat) z datą bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu"?

Aby sprzedać 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

