Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Srebrne monety 1 szeląg Karola I - Wielka Brytania

1 szeląg 1625

Pierwszy typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)2110bez daty (1625-1642)Pióro nad tarczą111
1 szeląg 1625

Drugi typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)050bez daty (1625-1642)Pióro nad tarczą058bez daty (1625-1642)Pióro nad tarczą. Krzyż na tarczy01
1 szeląg 1625

Trzeci typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)275bez daty (1625-1642)Pióro nad tarczą031
1 szeląg 1625

Czwarty typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)Jest obrys3139bez daty (1625-1642)Bez konturu5259bez daty (1625-1642)Pióro nad tarczą. Jest obrys01bez daty (1625-1642)Pióro nad tarczą. Bez konturu126
1 szeląg 1625

Piąty typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)4207bez daty (1625-1642)"N" na rewersie jest odwrócone012
1 szeląg 1625

Szósty typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1649)10330bez daty (1625-1649)Mały portret02
1 szeląg 1642

Siódmy typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1642-1649)140bez daty (1642-1649)Skrócone szerokie popiersie041
1 szeląg 1631

Pierwsze wydanie Briot
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1631-1632)022
1 szeląg 1638

Drugi numer Briot
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1638-1639)Kotwica i "B" na rewersie089bez daty (1638-1639)Korona dzieli brzeg. Kotwica na awersie i rewersie02bez daty (1638-1639)Trójkąt. Trójkąt i kotwica014
