Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952
Srebrne monety 1 szeląg Karola I - Wielka Brytania
1 szeląg 1625Pierwszy typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1642)2110bez daty (1625-1642)Pióro nad tarczą111
1 szeląg 1625Drugi typ portretu
1 szeląg 1625Trzeci typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1642)275bez daty (1625-1642)Pióro nad tarczą031
1 szeląg 1625Czwarty typ portretu
1 szeląg 1625Piąty typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1642)4207bez daty (1625-1642)"N" na rewersie jest odwrócone012
1 szeląg 1625Szósty typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1649)10330bez daty (1625-1649)Mały portret02
1 szeląg 1642Siódmy typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1642-1649)140bez daty (1642-1649)Skrócone szerokie popiersie041
1 szeląg 1631Pierwsze wydanie Briot
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1631-1632)022
1 szeląg 1638Drugi numer Briot
Popularne sekcje