Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: NOONANS

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga6 g
  • Średnica31 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 szeląg
  • Rokbez daty (1631-1632)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2300 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (22)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 140 z aukcji NOONANS której łączna cena osiągnęła 7000 GBP. Licytacja odbyła się 19 lipca 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Lockdales Auctioneers - 22 stycznia 2025
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data22 stycznia 2025
StanVF
Cena
568 $
Cena w walucie aukcji 460 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanAU50 PCGS
Cena
1250 $
Cena w walucie aukcji 1250 USD
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji CNG - 29 maja 2024
SprzedawcaCNG
Data29 maja 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji NOONANS - 7 lutego 2024
SprzedawcaNOONANS
Data7 lutego 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji NOONANS - 20 września 2023
SprzedawcaNOONANS
Data20 września 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 września 2023
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data12 września 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanFR
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji London Coins - 5 czerwca 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data5 czerwca 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji DNW - 21 stycznia 2021
SprzedawcaDNW
Data21 stycznia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji DNW - 8 kwietnia 2020
SprzedawcaDNW
Data8 kwietnia 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji DNW - 6 czerwca 2019
SprzedawcaDNW
Data6 czerwca 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji DNW - 14 czerwca 2018
SprzedawcaDNW
Data14 czerwca 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji DNW - 12 listopada 2015
SprzedawcaDNW
Data12 listopada 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Spink - 26 marca 2014
SprzedawcaSpink
Data26 marca 2014
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Baldwin's of St. James's - 19 kwietnia 2012
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data19 kwietnia 2012
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg bez daty (1631-1632) Karola I "Pierwsze wydanie Briot" wynosi 2300 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot"?

Aby sprzedać 1 szeląg bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

