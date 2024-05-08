flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu". Jest obrys (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Jest obrys

Awers monety - 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" Jest obrys - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" Jest obrys - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga6 g
  • Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
  • Średnica32 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 szeląg
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:820 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" Jest obrys - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (136)Odmiany (4)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu". Jest obrys. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1245 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 11 000 CHF. Licytacja odbyła się 8 maja 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanVF
Cena
368 $
Cena w walucie aukcji 280 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Heritage - 25 września 2025
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Heritage - 25 września 2025
SprzedawcaHeritage
Data25 września 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
159 $
Cena w walucie aukcji 159 USD
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji TimeLine Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data17 września 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Roxbury’s - 26 marca 2025
SprzedawcaRoxbury’s
Data26 marca 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Roxbury’s - 31 stycznia 2025
SprzedawcaRoxbury’s
Data31 stycznia 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanVF30 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Morton & Eden - 21 listopada 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data21 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji WAG - 3 listopada 2024
SprzedawcaWAG
Data3 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 21 października 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data21 października 2024
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 28 sierpnia 2024
SprzedawcaCNG
Data28 sierpnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data8 maja 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Pesek Auctions - 27 marca 2024
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Pesek Auctions - 27 marca 2024
SprzedawcaPesek Auctions
Data27 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji St James’s - 3 lutego 2024
SprzedawcaSt James’s
Data3 lutego 2024
StanFR
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 13 stycznia 2024
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 13 stycznia 2024
SprzedawcaStack's
Data13 stycznia 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 24 listopada 2023
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data24 listopada 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 24 listopada 2023
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data24 listopada 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 4 października 2023
SprzedawcaCNG
Data4 października 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji NOONANS - 3 października 2023
SprzedawcaNOONANS
Data3 października 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 września 2023
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data12 września 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 2 sierpnia 2023
SprzedawcaCNG
Data2 sierpnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 5 lipca 2023
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data5 lipca 2023
StanXF
Cena
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanF
Do aukcji
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanVF
Do aukcji
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji WAG - 7 grudnia 2025
SprzedawcaWAG
Data7 grudnia 2025
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg bez daty (1625-1642) Karola I "Czwarty typ portretu" wynosi 820 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu"?

Aby sprzedać 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1625 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 1 szelągAukcje numizmatyczne