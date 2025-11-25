flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga6 g
  • Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
  • Średnica31 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 szeląg
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (73)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 878 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 9000 CHF. Licytacja odbyła się 6 listopada 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 listopada 2025
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data6 listopada 2025
StanXF
Cena
11114 $
Cena w walucie aukcji 9000 CHF
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji NOONANS - 10 czerwca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data10 czerwca 2025
StanF
Cena
163 $
Cena w walucie aukcji 120 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanAU53 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 marca 2024
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data26 marca 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 24 listopada 2023
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data24 listopada 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji NOONANS - 15 listopada 2023
SprzedawcaNOONANS
Data15 listopada 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Tennants Auctioneers - 15 października 2023
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data15 października 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji London Coins - 3 września 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 września 2023
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji London Coins - 4 czerwca 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data4 czerwca 2023
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Künker - 22 lutego 2023
SprzedawcaKünker
Data22 lutego 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Holmasto - 15 października 2022
SprzedawcaHolmasto
Data15 października 2022
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji NOONANS - 29 września 2022
SprzedawcaNOONANS
Data29 września 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Heritage - 18 sierpnia 2022
SprzedawcaHeritage
Data18 sierpnia 2022
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Heritage - 18 sierpnia 2022
SprzedawcaHeritage
Data18 sierpnia 2022
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji CNG - 11 marca 2022
SprzedawcaCNG
Data11 marca 2022
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 marca 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 marca 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 marca 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 marca 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 marca 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 marca 2022
StanF
Cena
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanF
Do aukcji
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg bez daty (1625-1642) Karola I "Trzeci typ portretu" wynosi 1200 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu"?

Aby sprzedać 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

