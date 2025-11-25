flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga6 g
  • Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
  • Średnica31 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 szeląg
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:500 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (50)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1250 z aukcji Dix Noonan Webb której łączna cena osiągnęła 1900 GBP. Licytacja odbyła się 18 września 2019.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
1206 $
Cena w walucie aukcji 950 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
1396 $
Cena w walucie aukcji 1100 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Spink - 13 grudnia 2023
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Spink - 13 grudnia 2023
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2023
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2023
SprzedawcaStack's
Data24 sierpnia 2023
StanVF30 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji CNG - 18 maja 2022
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji CNG - 18 maja 2022
SprzedawcaCNG
Data18 maja 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 marca 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 marca 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 marca 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 marca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji CNG - 23 lutego 2022
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji CNG - 23 lutego 2022
SprzedawcaCNG
Data23 lutego 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data23 stycznia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji CNG - 23 września 2020
SprzedawcaCNG
Data23 września 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Auctiones - 20 września 2020
SprzedawcaAuctiones
Data20 września 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji DNW - 8 kwietnia 2020
SprzedawcaDNW
Data8 kwietnia 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji DNW - 5 grudnia 2019
SprzedawcaDNW
Data5 grudnia 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji DNW - 5 grudnia 2019
SprzedawcaDNW
Data5 grudnia 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji DNW - 10 października 2019
SprzedawcaDNW
Data10 października 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji DNW - 19 września 2019
SprzedawcaDNW
Data19 września 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji DNW - 19 września 2019
SprzedawcaDNW
Data19 września 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji DNW - 19 września 2019
SprzedawcaDNW
Data19 września 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji DNW - 19 września 2019
SprzedawcaDNW
Data19 września 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Numisor - 25 czerwca 2019
SprzedawcaNumisor
Data25 czerwca 2019
StanVF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg bez daty (1625-1642) Karola I "Drugi typ portretu" wynosi 500 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu"?

Aby sprzedać 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
