1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot". Kotwica i "B" na rewersie (Wielka Brytania, Karl I)

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" z okresu Karola I? Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg bez daty (1638-1639) Karola I "Drugi numer Briot" wynosi 1400 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot"? Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.