flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot". Kotwica i "B" na rewersie (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Kotwica i "B" na rewersie

Awers monety - 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" Kotwica i "B" na rewersie - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" Kotwica i "B" na rewersie - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Dr. Busso Peus Nachf.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga6 g
  • Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
  • Średnica30 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 szeląg
  • Rokbez daty (1638-1639)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1400 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" Kotwica i "B" na rewersie - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (89)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot". Kotwica i "B" na rewersie. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 31071 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 7800 USD. Licytacja odbyła się 25 kwietnia 2019.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Stack's - 13 marca 2025
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Stack's - 13 marca 2025
SprzedawcaStack's
Data13 marca 2025
StanMS62 PCGS
Cena
6500 $
Cena w walucie aukcji 6500 USD
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji NOONANS - 11 marca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data11 marca 2025
StanVF
Cena
438 $
Cena w walucie aukcji 340 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji NOONANS - 6 marca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data6 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 11 grudnia 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data11 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji CNG - 20 listopada 2024
SprzedawcaCNG
Data20 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji NOONANS - 19 listopada 2024
SprzedawcaNOONANS
Data19 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 19 listopada 2024
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data19 listopada 2024
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji CNG - 6 listopada 2024
SprzedawcaCNG
Data6 listopada 2024
StanVF25 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji CNG - 26 września 2024
SprzedawcaCNG
Data26 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji CNG - 29 maja 2024
SprzedawcaCNG
Data29 maja 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji CNG - 29 maja 2024
SprzedawcaCNG
Data29 maja 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Heritage - 10 maja 2024
SprzedawcaHeritage
Data10 maja 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji NOONANS - 7 lutego 2024
SprzedawcaNOONANS
Data7 lutego 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji CNG - 7 lutego 2024
SprzedawcaCNG
Data7 lutego 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg bez daty (1638-1639) Karola I "Drugi numer Briot" wynosi 1400 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot"?

Aby sprzedać 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1638 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 1 szelągAukcje numizmatyczne