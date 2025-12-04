flag
1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga6 g
  • Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
  • Średnica31 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 szeląg
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:4100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (108)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1067 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 17 000 CHF. Licytacja odbyła się 3 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanVF
Cena
316 $
Cena w walucie aukcji 240 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 listopada 2025
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data6 listopada 2025
StanXF
Cena
9262 $
Cena w walucie aukcji 7500 CHF
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data26 sierpnia 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 czerwca 2025
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 czerwca 2025
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" na aukcji CNG - 22 maja 2025
SprzedawcaCNG
Data22 maja 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" na aukcji NOONANS - 8 kwietnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data8 kwietnia 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" na aukcji NOONANS - 8 kwietnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data8 kwietnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanVF35 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 11 grudnia 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data11 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" na aukcji CNG - 11 września 2024
SprzedawcaCNG
Data11 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" na aukcji London Coins - 3 marca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" na aukcji Heritage - 18 lutego 2024
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" na aukcji Heritage - 18 lutego 2024
SprzedawcaHeritage
Data18 lutego 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" na aukcji Heritage - 18 lutego 2024
SprzedawcaHeritage
Data18 lutego 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" na aukcji Spink - 14 grudnia 2023
SprzedawcaSpink
Data14 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" na aukcji NOONANS - 3 października 2023
SprzedawcaNOONANS
Data3 października 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" na aukcji Mowbray Collectables - 22 września 2023
SprzedawcaMowbray Collectables
Data22 września 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanVF
Do aukcji
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg bez daty (1625-1642) Karola I "Pierwszy typ portretu" wynosi 4100 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu"?

Aby sprzedać 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Pierwszy typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

