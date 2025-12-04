flag
1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu". Pióro nad tarczą. Bez konturu (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Pióro nad tarczą. Bez konturu

Awers monety - 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" Pióro nad tarczą Bez konturu - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" Pióro nad tarczą Bez konturu - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga6 g
  • Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
  • Średnica32 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 szeląg
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2800 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" Pióro nad tarczą Bez konturu - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (25)Odmiany (4)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu". Pióro nad tarczą. Bez konturu. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1247 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 17 000 CHF. Licytacja odbyła się 8 maja 2024.

Stan
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanF
Cena
250 $
Cena w walucie aukcji 190 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 listopada 2025
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data6 listopada 2025
StanXF
Cena
9262 $
Cena w walucie aukcji 7500 CHF
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data8 maja 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Roxbury's - 7 lipca 2023
SprzedawcaRoxbury’s
Data7 lipca 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 marca 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 marca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji DNW - 3 czerwca 2021
SprzedawcaDNW
Data3 czerwca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji DNW - 3 czerwca 2021
SprzedawcaDNW
Data3 czerwca 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji DNW - 8 lipca 2020
SprzedawcaDNW
Data8 lipca 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji DNW - 8 lipca 2020
SprzedawcaDNW
Data8 lipca 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji DNW - 8 kwietnia 2020
SprzedawcaDNW
Data8 kwietnia 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji DNW - 19 września 2019
SprzedawcaDNW
Data19 września 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji DNW - 15 listopada 2018
SprzedawcaDNW
Data15 listopada 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji DNW - 15 listopada 2018
SprzedawcaDNW
Data15 listopada 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji DNW - 20 września 2018
SprzedawcaDNW
Data20 września 2018
StanF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji DNW - 14 czerwca 2018
SprzedawcaDNW
Data14 czerwca 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji DNW - 13 grudnia 2016
SprzedawcaDNW
Data13 grudnia 2016
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji DNW - 13 grudnia 2016
SprzedawcaDNW
Data13 grudnia 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji DNW - 13 grudnia 2016
SprzedawcaDNW
Data13 grudnia 2016
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji DNW - 13 grudnia 2016
SprzedawcaDNW
Data13 grudnia 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji St James's - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg bez daty (1625-1642) Karola I "Czwarty typ portretu" wynosi 2800 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu"?

Aby sprzedać 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

