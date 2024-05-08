flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga6 g
  • Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
  • Średnica31 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 szeląg
  • Rokbez daty (1625-1649)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:160 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (320)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1249 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 48 000 CHF. Licytacja odbyła się 8 maja 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji MDC Monaco - 9 listopada 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 listopada 2025
StanVF
Cena
116 $
Cena w walucie aukcji 100 EUR
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji St James’s - 1 listopada 2025
SprzedawcaSt James’s
Data1 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
105 $
Cena w walucie aukcji 80 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji Auction World - 19 października 2025
SprzedawcaAuction World
Data19 października 2025
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji Heritage - 25 września 2025
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji Heritage - 25 września 2025
SprzedawcaHeritage
Data25 września 2025
StanVF25 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji TimeLine Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data17 września 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji CNG - 10 września 2025
SprzedawcaCNG
Data10 września 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji Davissons Ltd. - 23 lipca 2025
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data23 lipca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji Mowbray Collectables - 24 czerwca 2025
SprzedawcaMowbray Collectables
Data24 czerwca 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji TimeLine Auctions - 11 czerwca 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 czerwca 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji TimeLine Auctions - 11 czerwca 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 czerwca 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 czerwca 2025
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 czerwca 2025
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji CNG - 4 czerwca 2025
SprzedawcaCNG
Data4 czerwca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji London Coins - 1 czerwca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data1 czerwca 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji CNG - 21 maja 2025
SprzedawcaCNG
Data21 maja 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 maja 2025
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 maja 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji NOONANS - 30 kwietnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data30 kwietnia 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji NOONANS - 30 kwietnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data30 kwietnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji CNG - 30 kwietnia 2025
SprzedawcaCNG
Data30 kwietnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji Coin Cabinet - 29 kwietnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 kwietnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanAU55 NGC
Do aukcji
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanVF
Do aukcji
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanF
Do aukcji
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanF
Do aukcji
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji TimeLine Auctions - 11 grudnia 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 grudnia 2025
StanF
Do aukcji
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji TimeLine Auctions - 11 grudnia 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 grudnia 2025
StanF
Do aukcji
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji TimeLine Auctions - 11 grudnia 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 grudnia 2025
StanVF
Do aukcji
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji TimeLine Auctions - 11 grudnia 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 grudnia 2025
StanVF
Do aukcji
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji TimeLine Auctions - 11 grudnia 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 grudnia 2025
StanF
Do aukcji
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" na aukcji Leu - 15 grudnia 2025
SprzedawcaLeu
Data15 grudnia 2025
StanF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg bez daty (1625-1649) Karola I "Szósty typ portretu" wynosi 160 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu"?

Aby sprzedać 1 szeląg bez daty (1625-1649) "Szósty typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

