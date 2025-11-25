flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu". Pióro nad tarczą (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Pióro nad tarczą

Awers monety - 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" Pióro nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" Pióro nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga6 g
  • Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
  • Średnica31 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 szeląg
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" Pióro nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (58)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu". Pióro nad tarczą. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1074 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 7000 CHF. Licytacja odbyła się 3 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 listopada 2025
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data6 listopada 2025
StanVF
Cena
3396 $
Cena w walucie aukcji 2750 CHF
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 listopada 2025
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data6 listopada 2025
StanVF
Cena
3705 $
Cena w walucie aukcji 3000 CHF
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Leu - 18 października 2025
SprzedawcaLeu
Data18 października 2025
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanXF45 PCGS
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji NOONANS - 16 kwietnia 2024
SprzedawcaNOONANS
Data16 kwietnia 2024
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji London Coins - 5 czerwca 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data5 czerwca 2022
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji DNW - 2 lutego 2021
SprzedawcaDNW
Data2 lutego 2021
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji DNW - 2 lutego 2021
SprzedawcaDNW
Data2 lutego 2021
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji DNW - 2 grudnia 2020
SprzedawcaDNW
Data2 grudnia 2020
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji DNW - 8 lipca 2020
SprzedawcaDNW
Data8 lipca 2020
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji DNW - 8 lipca 2020
SprzedawcaDNW
Data8 lipca 2020
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji DNW - 8 lipca 2020
SprzedawcaDNW
Data8 lipca 2020
StanVF
Cena
******
Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg bez daty (1625-1642) Karola I "Drugi typ portretu" wynosi 3600 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu"?

Aby sprzedać 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

