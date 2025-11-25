1 szeląg bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu". Skrócone szerokie popiersie (Wielka Brytania, Karl I)
Odmiana: Skrócone szerokie popiersie
Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,925)
- Waga6 g
- Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
- Średnica31 mm
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresKarl I
- Nominał1 szeląg
- Rokbez daty (1642-1649)
- WładcaKarol I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu". Skrócone szerokie popiersie. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1085 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 4750 CHF. Licytacja odbyła się 3 grudnia 2024.
Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" z okresu Karola I?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg bez daty (1642-1649) Karola I "Siódmy typ portretu" wynosi 910 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu"?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu"?
Aby sprzedać 1 szeląg bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.