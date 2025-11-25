flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu". Pióro nad tarczą (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Pióro nad tarczą

Awers monety - 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" Pióro nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" Pióro nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga6 g
  • Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
  • Średnica31 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 szeląg
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2500 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" Pióro nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (31)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu". Pióro nad tarczą. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 264 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 11 500 GBP. Licytacja odbyła się 24 września 2019.

Stan
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji NOONANS - 18 lutego 2025
SprzedawcaNOONANS
Data18 lutego 2025
StanF
Cena
126 $
Cena w walucie aukcji 100 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
330 $
Cena w walucie aukcji 260 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanF
Cena
******
Cena w walucie aukcji 260 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data8 maja 2024
StanXF
Cena
******
Cena w walucie aukcji 260 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Spink - 13 grudnia 2023
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2023
StanXF
Cena
******
Cena w walucie aukcji 260 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji NOONANS - 15 listopada 2023
SprzedawcaNOONANS
Data15 listopada 2023
StanVF
Cena
******
Cena w walucie aukcji 260 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanVF
Cena
******
Cena w walucie aukcji 260 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanF
Cena
******
Cena w walucie aukcji 260 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data23 stycznia 2022
StanVF
Cena
******
Cena w walucie aukcji 260 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Holmasto - 18 grudnia 2021
SprzedawcaHolmasto
Data18 grudnia 2021
StanF
Cena
******
Cena w walucie aukcji 260 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji DNW - 8 lipca 2020
SprzedawcaDNW
Data8 lipca 2020
StanVF
Cena
******
Cena w walucie aukcji 260 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji DNW - 8 lipca 2020
SprzedawcaDNW
Data8 lipca 2020
StanVF
Cena
******
Cena w walucie aukcji 260 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji CNG - 14 maja 2020
SprzedawcaCNG
Data14 maja 2020
StanVF
Cena
******
Cena w walucie aukcji 260 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji DNW - 8 kwietnia 2020
SprzedawcaDNW
Data8 kwietnia 2020
StanF
Cena
******
Cena w walucie aukcji 260 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji DNW - 5 grudnia 2019
SprzedawcaDNW
Data5 grudnia 2019
StanF
Cena
******
Cena w walucie aukcji 260 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Spink - 24 września 2019
SprzedawcaSpink
Data24 września 2019
StanVF
Cena
******
Cena w walucie aukcji 260 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji DNW - 14 czerwca 2018
SprzedawcaDNW
Data14 czerwca 2018
StanVF
Cena
******
Cena w walucie aukcji 260 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji DNW - 14 czerwca 2018
SprzedawcaDNW
Data14 czerwca 2018
StanVF
Cena
******
Cena w walucie aukcji 260 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Baldwin's of St. James's - 27 listopada 2017
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data27 listopada 2017
StanVF
Cena
******
Cena w walucie aukcji 260 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji DNW - 15 września 2017
SprzedawcaDNW
Data15 września 2017
StanF
Cena
******
Cena w walucie aukcji 260 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji DNW - 16 czerwca 2017
SprzedawcaDNW
Data16 czerwca 2017
StanF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg bez daty (1625-1642) Karola I "Trzeci typ portretu" wynosi 2500 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu"?

Aby sprzedać 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

