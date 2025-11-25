flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga6 g
  • Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
  • Średnica31 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 szeląg
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:710 USD
Średnia cena (PROOF):10000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (203)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1248 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 30 000 CHF. Licytacja odbyła się 8 maja 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanVF
Cena
552 $
Cena w walucie aukcji 420 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanVF
Cena
250 $
Cena w walucie aukcji 190 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji St James’s - 1 listopada 2025
SprzedawcaSt James’s
Data1 listopada 2025
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji TimeLine Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data17 września 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji CNG - 10 września 2025
SprzedawcaCNG
Data10 września 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji Heritage - 8 września 2025
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji Heritage - 8 września 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 września 2025
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji Leu - 10 lipca 2025
SprzedawcaLeu
Data10 lipca 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji Leu - 10 lipca 2025
SprzedawcaLeu
Data10 lipca 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 lipca 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 lipca 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji St James’s - 7 czerwca 2025
SprzedawcaSt James’s
Data7 czerwca 2025
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji CNG - 22 maja 2025
SprzedawcaCNG
Data22 maja 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji CNG - 22 maja 2025
SprzedawcaCNG
Data22 maja 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji CNG - 22 maja 2025
SprzedawcaCNG
Data22 maja 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji St James’s - 30 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data30 kwietnia 2025
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji CNG - 2 kwietnia 2025
SprzedawcaCNG
Data2 kwietnia 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji TimeLine Auctions - 9 marca 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data9 marca 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji Stephen Album - 26 stycznia 2025
SprzedawcaStephen Album
Data26 stycznia 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanAU53 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji Heritage - 19 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data19 grudnia 2024
StanDETAILS NGC
Cena
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanF
Do aukcji
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanVF
Do aukcji
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji Rumnicoin - 11 grudnia 2025
SprzedawcaRumnicoin
Data11 grudnia 2025
StanVF
Do aukcji
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji Leu - 15 grudnia 2025
SprzedawcaLeu
Data15 grudnia 2025
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg bez daty (1625-1642) Karola I "Piąty typ portretu" wynosi 710 USD dla emisji obiegowej oraz 10000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu"?

Aby sprzedać 1 szeląg bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

