Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot". Trójkąt. Trójkąt i kotwica (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Trójkąt. Trójkąt i kotwica

Awers monety - 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" Trójkąt Trójkąt i kotwica - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" Trójkąt Trójkąt i kotwica - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Morton & Eden Ltd

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga6 g
  • Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
  • Średnica30 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 szeląg
  • Rokbez daty (1638-1639)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (14)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot". Trójkąt. Trójkąt i kotwica. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 503 z aukcji Dix Noonan Webb której łączna cena osiągnęła 2800 GBP. Licytacja odbyła się 12 listopada 2015.

Stan
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Coin Cabinet - 23 października 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data23 października 2025
StanVF
Cena
80 $
Cena w walucie aukcji 60 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Spink - 24 lutego 2021
SprzedawcaSpink
Data24 lutego 2021
StanF
Cena
91 $
Cena w walucie aukcji 65 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji DNW - 2 grudnia 2020
SprzedawcaDNW
Data2 grudnia 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Spink - 7 października 2020
SprzedawcaSpink
Data7 października 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Heritage - 20 lutego 2020
SprzedawcaHeritage
SprzedawcaHeritage
Data20 lutego 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji DNW - 5 grudnia 2019
SprzedawcaDNW
Data5 grudnia 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Morton & Eden - 28 listopada 2018
SprzedawcaMorton & Eden
Data28 listopada 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji DNW - 14 czerwca 2018
SprzedawcaDNW
Data14 czerwca 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji DNW - 14 czerwca 2018
SprzedawcaDNW
Data14 czerwca 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji DNW - 21 lutego 2018
SprzedawcaDNW
Data21 lutego 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji DNW - 12 listopada 2015
SprzedawcaDNW
Data12 listopada 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji DNW - 12 listopada 2015
SprzedawcaDNW
Data12 listopada 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Spink - 17 grudnia 2014
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2014
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Baldwin's of St. James's - 24 maja 2011
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data24 maja 2011
StanF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg bez daty (1638-1639) Karola I "Drugi numer Briot" wynosi 750 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot"?

Aby sprzedać 1 szeląg bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

