Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952
Srebrne monety 1/2 korony Karola I - Wielka Brytania
1/2 korony 1625Pierwszy rodzaj jeźdźca
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1642)Linia pod jeźdźcem025bez daty (1625-1642)179bez daty (1625-1642)Pióro nad tarczą019
1/2 korony 1625Drugi rodzaj jeźdźca
1/2 korony 1625Trzeci typ jeźdźca
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1642)5382bez daty (1625-1642)Pióro nad tarczą039
1/2 korony 1625Czwarty typ jeźdźca
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1649)8198bez daty (1625-1649)(P) powyżej tarczy09bez daty (1625-1649)Mały koń00
1/2 korony 1642Piąty rodzaj jeźdźca
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1642-1649)151
1/2 korony 1631Pierwsze wydanie Briot
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1631-1632)130
1/2 korony 1638Drugi numer Briot
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1638-1639)Kotwica i "B" nad jeźdźcem038bez daty (1638-1639)Linia pod jeźdźcem020
Popularne sekcje