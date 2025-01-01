flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Srebrne monety 1/2 korony Karola I - Wielka Brytania

1/2 korony 1625

Pierwszy rodzaj jeźdźca
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)Linia pod jeźdźcem025bez daty (1625-1642)179bez daty (1625-1642)Pióro nad tarczą019
1/2 korony 1625

Drugi rodzaj jeźdźca
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)"CR" nad tarczą286bez daty (1625-1642)"CR" nad tarczą. Pióro nad tarczą019bez daty (1625-1642)Pióro nad tarczą. Bez "CR"05bez daty (1625-1642)Owalna tarcza. "CR" podzielone tarczą587bez daty (1625-1642)Pióro nad tarczą. Owalna tarcza00
1/2 korony 1625

Trzeci typ jeźdźca
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)5382bez daty (1625-1642)Pióro nad tarczą039
1/2 korony 1625

Czwarty typ jeźdźca
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1649)8198bez daty (1625-1649)(P) powyżej tarczy09bez daty (1625-1649)Mały koń00
1/2 korony 1642

Piąty rodzaj jeźdźca
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1642-1649)151
1/2 korony 1631

Pierwsze wydanie Briot
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1631-1632)130
1/2 korony 1638

Drugi numer Briot
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1638-1639)Kotwica i "B" nad jeźdźcem038bez daty (1638-1639)Linia pod jeźdźcem020
