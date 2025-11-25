flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot". Kotwica i "B" nad jeźdźcem (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Kotwica i "B" nad jeźdźcem

Awers monety - 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" Kotwica i "B" nad jeźdźcem - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" Kotwica i "B" nad jeźdźcem - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: NOONANS

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga15 g
  • Średnica35 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1/2 korony
  • Rokbez daty (1638-1639)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:4000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" Kotwica i "B" nad jeźdźcem - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (38)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot". Kotwica i "B" nad jeźdźcem. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 191 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 10 000 GBP. Licytacja odbyła się 19 kwietnia 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji NOONANS - 11 marca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data11 marca 2025
StanF
Cena
837 $
Cena w walucie aukcji 650 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 21 października 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data21 października 2024
StanAU
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji CNG - 18 września 2024
SprzedawcaCNG
Data18 września 2024
StanVF
Cena
2125 $
Cena w walucie aukcji 2125 USD
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 września 2024
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data17 września 2024
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Sovereign Rarities - 29 maja 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data29 maja 2024
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Bruun Rasmussen - 30 kwietnia 2024
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data30 kwietnia 2024
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji NOONANS - 20 września 2023
SprzedawcaNOONANS
Data20 września 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji NOONANS - 5 kwietnia 2023
SprzedawcaNOONANS
Data5 kwietnia 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Spink - 31 marca 2023
SprzedawcaSpink
Data31 marca 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Roma Numismatics - 27 marca 2020
SprzedawcaRoma Numismatics
Data27 marca 2020
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Baldwin's of St. James's - 26 września 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data26 września 2019
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji DNW - 19 września 2019
SprzedawcaDNW
Data19 września 2019
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji DNW - 21 marca 2019
SprzedawcaDNW
Data21 marca 2019
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Spink - 25 września 2018
SprzedawcaSpink
Data25 września 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Morton & Eden - 27 czerwca 2018
SprzedawcaMorton & Eden
Data27 czerwca 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji DNW - 21 lutego 2018
SprzedawcaDNW
Data21 lutego 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji CNG - 27 września 2017
SprzedawcaCNG
Data27 września 2017
StanF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony bez daty (1638-1639) Karola I "Drugi numer Briot" wynosi 4000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot"?

Aby sprzedać 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

