flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga14,75 g
  • Średnica35 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1/2 korony
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:300 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (377)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1102 z aukcji Classical Numismatic Group, LLC której łączna cena osiągnęła 1300 USD. Licytacja odbyła się 31 maja 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Davissons Ltd. - 19 listopada 2025
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data19 listopada 2025
StanVF
Cena
325 $
Cena w walucie aukcji 325 USD
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji MDC Monaco - 9 listopada 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
35 $
Cena w walucie aukcji 30 EUR
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji MDC Monaco - 9 listopada 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji St James’s - 1 listopada 2025
SprzedawcaSt James’s
Data1 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji CNG - 29 października 2025
SprzedawcaCNG
Data29 października 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji CNG - 29 października 2025
SprzedawcaCNG
Data29 października 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Heritage - 23 października 2025
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Heritage - 23 października 2025
SprzedawcaHeritage
Data23 października 2025
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Bid & Grow Auctions - 28 września 2025
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Bid & Grow Auctions - 28 września 2025
SprzedawcaBid & Grow Auctions
Data28 września 2025
StanAU53 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 lipca 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 lipca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji CNG - 4 czerwca 2025
SprzedawcaCNG
Data4 czerwca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji CNG - 30 kwietnia 2025
SprzedawcaCNG
Data30 kwietnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Heritage - 27 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data27 lutego 2025
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Heritage - 27 lutego 2025
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Heritage - 27 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data27 lutego 2025
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanVF25 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Heritage - 17 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 grudnia 2024
StanVF35 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Heritage - 17 grudnia 2024
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Heritage - 17 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 grudnia 2024
StanVF35 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Mowbray Collectables - 20 września 2024
SprzedawcaMowbray Collectables
Data20 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Teutoburger - 16 września 2024
SprzedawcaTeutoburger
Data16 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Heritage - 12 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data12 września 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanF
Do aukcji
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanF
Do aukcji
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanXF
Do aukcji
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanF
Do aukcji
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony bez daty (1625-1642) Karola I "Trzeci typ jeźdźca" wynosi 300 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca"?

Aby sprzedać 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1625 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 1/2 koronyAukcje numizmatyczne