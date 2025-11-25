flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca". (P) powyżej tarczy (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: (P) powyżej tarczy

Awers monety - 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" (P) powyżej tarczy - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" (P) powyżej tarczy - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Noble Numismatics Pty Ltd

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga15 g
  • Średnica34 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1/2 korony
  • Rokbez daty (1625-1649)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:260 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" (P) powyżej tarczy - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (9)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca". (P) powyżej tarczy. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 130 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 350 GBP. Licytacja odbyła się 10 grudnia 2019.

Stan
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Roxbury’s - 21 października 2022
SprzedawcaRoxbury’s
Data21 października 2022
StanVF
Cena
125 $
Cena w walucie aukcji 200 AUD
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji CNG - 26 maja 2021
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji CNG - 26 maja 2021
SprzedawcaCNG
Data26 maja 2021
StanVF
Cena
375 $
Cena w walucie aukcji 375 USD
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Spink - 24 marca 2020
SprzedawcaSpink
Data24 marca 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Spink - 24 marca 2020
SprzedawcaSpink
Data24 marca 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Spink - 10 grudnia 2019
SprzedawcaSpink
Data10 grudnia 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Baldwin's of St. James's - 2 listopada 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data2 listopada 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji DNW - 10 października 2019
SprzedawcaDNW
Data10 października 2019
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 31 marca 2017
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data31 marca 2017
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Gärtner - 24 października 2015
SprzedawcaGärtner
Data24 października 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony bez daty (1625-1649) Karola I "Czwarty typ jeźdźca" wynosi 260 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca"?

Aby sprzedać 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

