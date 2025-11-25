flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca". Owalna tarcza. "CR" podzielone tarczą (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Owalna tarcza. "CR" podzielone tarczą

Awers monety - 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" Owalna tarcza "CR" podzielone tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" Owalna tarcza "CR" podzielone tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga14,75 g
  • Średnica35 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1/2 korony
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:330 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" Owalna tarcza "CR" podzielone tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (82)Odmiany (5)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca". Owalna tarcza. "CR" podzielone tarczą. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 106 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 2500 GBP. Licytacja odbyła się 24 maja 2011.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji TimeLine Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data17 września 2025
StanF
Cena
218 $
Cena w walucie aukcji 160 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Stack's - 16 maja 2025
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Stack's - 16 maja 2025
SprzedawcaStack's
Data16 maja 2025
StanVF30 NGC
Cena
340 $
Cena w walucie aukcji 340 USD
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 21 marca 2025
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data21 marca 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 7 marca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data7 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 7 marca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data7 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 września 2023
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data12 września 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji CNG - 31 maja 2023
SprzedawcaCNG
Data31 maja 2023
StanVF30 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji CNG - 4 stycznia 2023
SprzedawcaCNG
Data4 stycznia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji TimeLine Auctions - 3 grudnia 2022
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data3 grudnia 2022
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Heritage - 18 sierpnia 2022
SprzedawcaHeritage
Data18 sierpnia 2022
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Heritage - 18 sierpnia 2022
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Heritage - 18 sierpnia 2022
SprzedawcaHeritage
Data18 sierpnia 2022
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Roxbury’s - 23 lipca 2022
SprzedawcaRoxbury’s
Data23 lipca 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji CNG - 18 maja 2022
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji CNG - 18 maja 2022
SprzedawcaCNG
Data18 maja 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji CNG - 18 maja 2022
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji CNG - 18 maja 2022
SprzedawcaCNG
Data18 maja 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji CNG - 21 lipca 2021
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji CNG - 21 lipca 2021
SprzedawcaCNG
Data21 lipca 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 7 lipca 2021
SprzedawcaSpink
Data7 lipca 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji DNW - 5 maja 2021
SprzedawcaDNW
Data5 maja 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji DNW - 5 maja 2021
SprzedawcaDNW
Data5 maja 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 29 kwietnia 2021
SprzedawcaSpink
Data29 kwietnia 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanVF
Do aukcji
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanF
Do aukcji
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanVF
Do aukcji
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanVF
Do aukcji
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony bez daty (1625-1642) Karola I "Drugi rodzaj jeźdźca" wynosi 330 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca"?

Aby sprzedać 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
