flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot". Linia pod jeźdźcem (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Linia pod jeźdźcem

Awers monety - 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" Linia pod jeźdźcem - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" Linia pod jeźdźcem - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Baldwin's of St. James's

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga15 g
  • Średnica35 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1/2 korony
  • Rokbez daty (1638-1639)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1400 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" Linia pod jeźdźcem - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (20)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot". Linia pod jeźdźcem. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1098 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 5000 CHF. Licytacja odbyła się 3 grudnia 2024.

Stan
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji DNW - 2 lutego 2022
SprzedawcaDNW
Data2 lutego 2022
StanVF
Cena
2029 $
Cena w walucie aukcji 1500 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
1093 $
Cena w walucie aukcji 800 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji DNW - 13 lutego 2020
SprzedawcaDNW
Data13 lutego 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji DNW - 21 marca 2019
SprzedawcaDNW
Data21 marca 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji DNW - 3 grudnia 2018
SprzedawcaDNW
Data3 grudnia 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji DNW - 14 czerwca 2018
SprzedawcaDNW
Data14 czerwca 2018
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Baldwin's of St. James's - 9 lutego 2016
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data9 lutego 2016
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji DNW - 12 listopada 2015
SprzedawcaDNW
Data12 listopada 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Spink - 22 września 2014
SprzedawcaSpink
Data22 września 2014
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji CNG - 19 września 2012
SprzedawcaCNG
Data19 września 2012
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Spink - 6 października 2011
SprzedawcaSpink
Data6 października 2011
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Baldwin's of St. James's - 27 września 2011
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data27 września 2011
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Spink - 1 października 2009
SprzedawcaSpink
Data1 października 2009
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 23 września 2008
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data23 września 2008
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Spink - 29 marca 2007
SprzedawcaSpink
Data29 marca 2007
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Spink - 29 czerwca 2006
SprzedawcaSpink
Data29 czerwca 2006
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Spink - 1 grudnia 2005
SprzedawcaSpink
Data1 grudnia 2005
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Spink - 1 grudnia 2005
SprzedawcaSpink
Data1 grudnia 2005
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Spink - 1 grudnia 2005
SprzedawcaSpink
Data1 grudnia 2005
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 11 października 2005
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data11 października 2005
StanVF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony bez daty (1638-1639) Karola I "Drugi numer Briot" wynosi 1400 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot"?

Aby sprzedać 1/2 korony bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1638 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 1/2 koronyAukcje numizmatyczne