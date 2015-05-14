flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca". Linia pod jeźdźcem (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Linia pod jeźdźcem

Awers monety - 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" Linia pod jeźdźcem - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" Linia pod jeźdźcem - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga14,75 g
  • Średnica35 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1/2 korony
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" Linia pod jeźdźcem - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (25)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca". Linia pod jeźdźcem. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 334 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 8000 GBP. Licytacja odbyła się 14 maja 2015.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
1142 $
Cena w walucie aukcji 900 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data8 maja 2024
StanVF
Cena
9906 $
Cena w walucie aukcji 9000 CHF
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji CNG - 20 września 2023
SprzedawcaCNG
Data20 września 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 7 lipca 2021
SprzedawcaSpink
Data7 lipca 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji CNG - 20 stycznia 2021
SprzedawcaCNG
Data20 stycznia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 24 marca 2020
SprzedawcaSpink
Data24 marca 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Morton & Eden - 28 listopada 2019
SprzedawcaMorton & Eden
Data28 listopada 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji DNW - 10 października 2019
SprzedawcaDNW
Data10 października 2019
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji DNW - 19 września 2019
SprzedawcaDNW
Data19 września 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji DNW - 21 marca 2019
SprzedawcaDNW
Data21 marca 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji CNG - 9 stycznia 2019
SprzedawcaCNG
Data9 stycznia 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji DNW - 20 września 2018
SprzedawcaDNW
Data20 września 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Baldwin's of St. James's - 7 czerwca 2018
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data7 czerwca 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji DNW - 15 września 2017
SprzedawcaDNW
Data15 września 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 28 września 2016
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data28 września 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji DNW - 12 listopada 2015
SprzedawcaDNW
Data12 listopada 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 24 września 2015
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data24 września 2015
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 14 maja 2015
SprzedawcaSpink
Data14 maja 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Heritage - 16 kwietnia 2014
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Heritage - 16 kwietnia 2014
SprzedawcaHeritage
Data16 kwietnia 2014
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji CNG - 15 września 2010
SprzedawcaCNG
Data15 września 2010
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony bez daty (1625-1642) Karola I "Pierwszy rodzaj jeźdźca" wynosi 2600 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca"?

Aby sprzedać 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1625 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 1/2 koronyAukcje numizmatyczne