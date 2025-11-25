flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca". Pióro nad tarczą (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Pióro nad tarczą

Awers monety - 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" Pióro nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" Pióro nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga14,75 g
  • Średnica35 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1/2 korony
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:330 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" Pióro nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (39)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca". Pióro nad tarczą. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 110 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 1500 GBP. Licytacja odbyła się 1 grudnia 2005.

Stan
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanFR
Cena
165 $
Cena w walucie aukcji 130 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 września 2024
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data17 września 2024
StanVF
Cena
859 $
Cena w walucie aukcji 650 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Spink - 4 kwietnia 2024
SprzedawcaSpink
Data4 kwietnia 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 7 marca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data7 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Spink - 13 grudnia 2023
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Elstob & Elstob - 8 kwietnia 2022
SprzedawcaElstob & Elstob
Data8 kwietnia 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji DNW - 8 kwietnia 2020
SprzedawcaDNW
Data8 kwietnia 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji DNW - 10 marca 2020
SprzedawcaDNW
Data10 marca 2020
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji DNW - 10 marca 2020
SprzedawcaDNW
Data10 marca 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji DNW - 10 marca 2020
SprzedawcaDNW
Data10 marca 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji DNW - 10 marca 2020
SprzedawcaDNW
Data10 marca 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji DNW - 13 lutego 2020
SprzedawcaDNW
Data13 lutego 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji DNW - 10 października 2019
SprzedawcaDNW
Data10 października 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji DNW - 19 września 2019
SprzedawcaDNW
Data19 września 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji DNW - 21 marca 2019
SprzedawcaDNW
Data21 marca 2019
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji DNW - 21 marca 2019
SprzedawcaDNW
Data21 marca 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji DNW - 21 marca 2019
SprzedawcaDNW
Data21 marca 2019
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji CNG - 6 marca 2019
SprzedawcaCNG
Data6 marca 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji DNW - 16 stycznia 2019
SprzedawcaDNW
Data16 stycznia 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji DNW - 15 listopada 2018
SprzedawcaDNW
Data15 listopada 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony bez daty (1625-1642) Karola I "Trzeci typ jeźdźca" wynosi 330 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca"?

Aby sprzedać 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1625 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 1/2 koronyAukcje numizmatyczne