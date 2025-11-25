1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca". Pióro nad tarczą (Wielka Brytania, Karl I)
Odmiana: Pióro nad tarczą
Zdjęcie: Dix Noonan Webb
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga14,75 g
- Średnica35 mm
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresKarl I
- Nominał1/2 korony
- Rokbez daty (1625-1642)
- WładcaKarol I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca". Pióro nad tarczą. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 79 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 1900 GBP. Licytacja odbyła się 1 grudnia 2005.
Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" z okresu Karola I?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony bez daty (1625-1642) Karola I "Pierwszy rodzaj jeźdźca" wynosi 1300 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca"?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca"?
Aby sprzedać 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.