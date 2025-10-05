1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca". Pióro nad tarczą. Owalna tarcza (Wielka Brytania, Karl I)

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca"?

Aby sprzedać 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.