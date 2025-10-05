Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952
1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca". Pióro nad tarczą. Owalna tarcza (Wielka Brytania, Karl I)
Odmiana: Pióro nad tarczą. Owalna tarcza
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga14,75 g
- Średnica35 mm
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresKarl I
- Nominał1/2 korony
- Rokbez daty (1625-1642)
- WładcaKarol I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach (0)Odmiany (5)
Ceny na aukcjach
Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety
Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca"?
Aby sprzedać 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.
Popularne sekcje