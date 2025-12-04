flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga15 g
  • Średnica35 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1/2 korony
  • Rokbez daty (1631-1632)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (29)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 189 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 11 000 GBP. Licytacja odbyła się 19 kwietnia 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanAU53 PCGS
Cena
3200 $
Cena w walucie aukcji 3200 USD
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanF
Cena
508 $
Cena w walucie aukcji 400 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 11 grudnia 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data11 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Spink - 26 września 2024
SprzedawcaSpink
Data26 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji NOONANS - 27 czerwca 2024
SprzedawcaNOONANS
Data27 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Spink - 13 grudnia 2023
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji NOONANS - 2 lutego 2023
SprzedawcaNOONANS
Data2 lutego 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data23 stycznia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 21 listopada 2019
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data21 listopada 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2019
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji DNW - 21 marca 2019
SprzedawcaDNW
Data21 marca 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji DNW - 15 listopada 2018
SprzedawcaDNW
Data15 listopada 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Spink - 25 września 2018
SprzedawcaSpink
Data25 września 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Spink - 6 grudnia 2017
SprzedawcaSpink
Data6 grudnia 2017
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji DNW - 13 grudnia 2016
SprzedawcaDNW
Data13 grudnia 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Baldwin's of St. James's - 19 kwietnia 2016
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data19 kwietnia 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji DNW - 12 listopada 2015
SprzedawcaDNW
Data12 listopada 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 25 września 2014
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data25 września 2014
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Spink - 26 marca 2014
SprzedawcaSpink
Data26 marca 2014
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony bez daty (1631-1632) Karola I "Pierwsze wydanie Briot" wynosi 3200 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot"?

Aby sprzedać 1/2 korony bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

