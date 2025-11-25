flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: NOONANS

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga15 g
  • Średnica34 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1/2 korony
  • Rokbez daty (1625-1649)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:270 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (190)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 16 z aukcji Morton & Eden Ltd której łączna cena osiągnęła 1300 GBP. Licytacja odbyła się 26 kwietnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Colonial Acres Coins Ltd. - 28 września 2025
SprzedawcaColonial Acres Coins Ltd.
Data28 września 2025
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Heritage - 5 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data5 czerwca 2025
StanDETAILS NGC
Cena
180 $
Cena w walucie aukcji 180 USD
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji CNG - 21 maja 2025
SprzedawcaCNG
Data21 maja 2025
StanVF
Cena
350 $
Cena w walucie aukcji 350 USD
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji NOONANS - 30 kwietnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data30 kwietnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Heritage - 24 kwietnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data24 kwietnia 2025
StanVF35 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Heritage - 24 kwietnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data24 kwietnia 2025
StanXF40 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 25 marca 2025
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data25 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji WAG - 16 marca 2025
SprzedawcaWAG
Data16 marca 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Heritage - 6 marca 2025
SprzedawcaHeritage
Data6 marca 2025
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Heritage - 6 marca 2025
SprzedawcaHeritage
Data6 marca 2025
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Roxbury’s - 31 stycznia 2025
SprzedawcaRoxbury’s
Data31 stycznia 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Lockdales Auctioneers - 22 stycznia 2025
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data22 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Coins NB - 18 stycznia 2025
SprzedawcaCoins NB
Data18 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 11 grudnia 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data11 grudnia 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji NOONANS - 10 grudnia 2024
SprzedawcaNOONANS
Data10 grudnia 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 19 listopada 2024
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data19 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanF
Do aukcji
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanF
Do aukcji
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanF
Do aukcji
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanF
Do aukcji
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanVF
Do aukcji
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanVF
Do aukcji
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Heritage - 8 grudnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 grudnia 2025
StanAU58 NGC
Do aukcji
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji TimeLine Auctions - 11 grudnia 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 grudnia 2025
StanF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony bez daty (1625-1649) Karola I "Czwarty typ jeźdźca" wynosi 270 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca"?

Aby sprzedać 1/2 korony bez daty (1625-1649) "Czwarty typ jeźdźca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
