Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca". "CR" nad tarczą (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: "CR" nad tarczą

Awers monety - 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" "CR" nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" "CR" nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga14,75 g
  • Średnica35 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1/2 korony
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:350 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" "CR" nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (84)Odmiany (5)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca". "CR" nad tarczą. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 97 z aukcji Dix Noonan Webb której łączna cena osiągnęła 1600 GBP. Licytacja odbyła się 4 maja 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
267 $
Cena w walucie aukcji 210 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanVF
Cena
459 $
Cena w walucie aukcji 360 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Heritage - 8 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 września 2024
StanVF35 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 7 marca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data7 marca 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 7 marca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data7 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 7 marca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data7 marca 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 7 marca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data7 marca 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 7 marca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data7 marca 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 7 marca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data7 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 7 marca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data7 marca 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 7 marca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data7 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 13 grudnia 2023
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji NOONANS - 3 października 2023
SprzedawcaNOONANS
Data3 października 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji TimeLine Auctions - 9 września 2023
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data9 września 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji TimeLine Auctions - 27 maja 2023
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data27 maja 2023
StanBrak oceny
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Heritage - 20 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data20 kwietnia 2023
StanVF30 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Heritage - 20 kwietnia 2023
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Heritage - 20 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data20 kwietnia 2023
StanVF30 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 31 marca 2023
SprzedawcaSpink
Data31 marca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 marca 2023
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 marca 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2022
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2022
SprzedawcaStack's
Data24 sierpnia 2022
StanVF30 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanF
Do aukcji
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony bez daty (1625-1642) Karola I "Drugi rodzaj jeźdźca" wynosi 350 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca"?

Aby sprzedać 1/2 korony bez daty (1625-1642) "Drugi rodzaj jeźdźca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
