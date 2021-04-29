flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Noble Numismatics Pty Ltd

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga15 g
  • Średnica34 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1/2 korony
  • Rokbez daty (1642-1649)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (50)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 7292 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 2500 EUR. Licytacja odbyła się 20 lutego 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanVF
Cena
204 $
Cena w walucie aukcji 160 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Coin Cabinet - 15 października 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data15 października 2024
StanBrak oceny
Cena
183 $
Cena w walucie aukcji 140 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 26 czerwca 2024
SprzedawcaSpink
Data26 czerwca 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji TimeLine Auctions - 27 maja 2023
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data27 maja 2023
StanBrak oceny
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji CNG - 24 maja 2023
SprzedawcaCNG
Data24 maja 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Numimarket - 16 maja 2023
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Numimarket - 16 maja 2023
SprzedawcaNumimarket
Data16 maja 2023
StanXF40 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji HARMERS - 30 marca 2023
SprzedawcaHARMERS
Data30 marca 2023
StanVF
Cena
SprzedawcaKünker
Data22 lutego 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Künker - 22 lutego 2023
SprzedawcaKünker
Data22 lutego 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 15 stycznia 2023
SprzedawcaSpink
Data15 stycznia 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Heritage - 27 października 2022
SprzedawcaHeritage
Data27 października 2022
StanBrak oceny
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji CNG - 1 czerwca 2022
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji CNG - 1 czerwca 2022
SprzedawcaCNG
Data1 czerwca 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 marca 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 marca 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 marca 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 marca 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji DNW - 9 marca 2022
SprzedawcaDNW
Data9 marca 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 18 listopada 2021
SprzedawcaSpink
Data18 listopada 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji DNW - 8 września 2021
SprzedawcaDNW
Data8 września 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 2 września 2021
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data2 września 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 29 kwietnia 2021
SprzedawcaSpink
Data29 kwietnia 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 29 kwietnia 2021
SprzedawcaSpink
Data29 kwietnia 2021
StanG
Cena
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji TimeLine Auctions - 11 grudnia 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 grudnia 2025
StanF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony bez daty (1642-1649) Karola I "Piąty rodzaj jeźdźca" wynosi 600 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca"?

Aby sprzedać 1/2 korony bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

