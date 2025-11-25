flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Anioł bez daty (1625-1642). "X" po prawej stronie (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: "X" po prawej stronie

Awers monety - Anioł bez daty (1625-1642) "X" po prawej stronie - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - Anioł bez daty (1625-1642) "X" po prawej stronie - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,995)
  • Waga5 g
  • Czystego złota (0,1599 oz) 4,975 g
  • Średnica26 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • NominałAnioł
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3700 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Anioł bez daty (1625-1642) "X" po prawej stronie - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (12)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Anioł bez daty (1625-1642) . "X" po prawej stronie. Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 5254 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 7800 EUR. Licytacja odbyła się 28 września 2006.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Anioł bez daty (1625-1642) na aukcji CNG - 11 stycznia 2023
SprzedawcaCNG
Data11 stycznia 2023
StanDETAILS NGC
Cena
3250 $
Cena w walucie aukcji 3250 USD
Wielka Brytania Anioł bez daty (1625-1642) na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanDETAILS NGC
Cena
3607 $
Cena w walucie aukcji 3600 CHF
Wielka Brytania Anioł bez daty (1625-1642) na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1625-1642) na aukcji SINCONA - 21 listopada 2021
SprzedawcaSINCONA
Data21 listopada 2021
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1625-1642) na aukcji Spink - 17 stycznia 2021
Wielka Brytania Anioł bez daty (1625-1642) na aukcji Spink - 17 stycznia 2021
SprzedawcaSpink
Data17 stycznia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1625-1642) na aukcji Baldwin's of St. James's - 21 września 2017
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data21 września 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1625-1642) na aukcji New York Sale - 11 stycznia 2017
SprzedawcaNew York Sale
Data11 stycznia 2017
StanVF
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1625-1642) na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 28 września 2016
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data28 września 2016
StanVF
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1625-1642) na aukcji Baldwin's of St. James's - 24 czerwca 2014
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data24 czerwca 2014
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1625-1642) na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 27 września 2012
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data27 września 2012
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1625-1642) na aukcji CNG - 15 września 2010
SprzedawcaCNG
Data15 września 2010
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1625-1642) na aukcji Künker - 28 września 2006
SprzedawcaKünker
Data28 września 2006
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta anioł bez daty (1625-1642) z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety anioł bez daty (1625-1642) Karola I wynosi 3700 USD. Moneta zawiera 4,975 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 667,95 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie anioł bez daty (1625-1642)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety anioł bez daty (1625-1642) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać anioł z datą bez daty (1625-1642)?

Aby sprzedać anioł bez daty (1625-1642), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1625 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale AniołAukcje numizmatyczne