Anioł bez daty (1625-1642). "X" po prawej stronie (Wielka Brytania, Karl I)
Odmiana: "X" po prawej stronie
Zdjęcie: SINCONA AG
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,995)
- Waga5 g
- Czystego złota (0,1599 oz) 4,975 g
- Średnica26 mm
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresKarl I
- NominałAnioł
- Rokbez daty (1625-1642)
- WładcaKarol I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej Anioł bez daty (1625-1642) . "X" po prawej stronie. Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 5254 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 7800 EUR. Licytacja odbyła się 28 września 2006.
Ile kosztuje złota moneta anioł bez daty (1625-1642) z okresu Karola I?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety anioł bez daty (1625-1642) Karola I wynosi 3700 USD. Moneta zawiera 4,975 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 667,95 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie anioł bez daty (1625-1642)?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety anioł bez daty (1625-1642) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać anioł z datą bez daty (1625-1642)?
Aby sprzedać anioł bez daty (1625-1642), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.