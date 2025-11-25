Anioł bez daty (1625-1642). "X" po prawej stronie (Wielka Brytania, Karl I)

Ile kosztuje złota moneta anioł bez daty (1625-1642) z okresu Karola I? Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety anioł bez daty (1625-1642) Karola I wynosi 3700 USD. Moneta zawiera 4,975 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 667,95 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie anioł bez daty (1625-1642)? Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety anioł bez daty (1625-1642) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.