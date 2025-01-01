flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Srebrne monety 1 pens Karola I - Wielka Brytania

1 pens 1625

Róża
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)Jest obrys16bez daty (1625-1642)Bez konturu010
1 pens 1625

Drugi typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)Jest obrys01bez daty (1625-1642)Bez konturu04
1 pens 1625

Trzeci typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)Bez konturu02bez daty (1625-1642)Kontur z jednej strony01
1 pens 1625

Czwarty typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)"CR" podzielone tarczą. Bez konturu04bez daty (1625-1642)Bez "CR". Jest obrys011bez daty (1625-1642)Bez "CR". Bez konturu319
1 pens 1625

Piąty typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)06
1 pens 1642

Siódmy typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1642-1649)012
1 pens 1631

Pierwsze wydanie Briot
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1631-1632)028
