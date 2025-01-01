Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952
Srebrne monety 1 pens Karola I - Wielka Brytania
1 pens 1625Róża
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1642)Jest obrys16bez daty (1625-1642)Bez konturu010
1 pens 1625Drugi typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1642)Jest obrys01bez daty (1625-1642)Bez konturu04
1 pens 1625Trzeci typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1642)Bez konturu02bez daty (1625-1642)Kontur z jednej strony01
1 pens 1625Czwarty typ portretu
1 pens 1625Piąty typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1642)06
1 pens 1642Siódmy typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1642-1649)012
1 pens 1631Pierwsze wydanie Briot
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1631-1632)028
