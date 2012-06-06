flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 pens bez daty (1625-1642) "Róża". Jest obrys (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Jest obrys

Awers monety - 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" Jest obrys - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" Jest obrys - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga0,54 g
  • Średnica13 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 pens
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (5)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża". Jest obrys. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 319 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 110 GBP. Licytacja odbyła się 17 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji CNG - 12 czerwca 2024
SprzedawcaCNG
Data12 czerwca 2024
StanVF
Cena
100 $
Cena w walucie aukcji 100 USD
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2023
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2023
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2023
StanAU50 NGC
Cena
120 $
Cena w walucie aukcji 120 USD
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji NOONANS - 14 lipca 2022
SprzedawcaNOONANS
Data14 lipca 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji CNG - 6 czerwca 2012
SprzedawcaCNG
Data6 czerwca 2012
StanVF
Cena
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji TimeLine Auctions - 11 grudnia 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 grudnia 2025
StanF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 pens bez daty (1625-1642) Karola I "Róża" wynosi 100 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 pens z datą bez daty (1625-1642) "Róża"?

Aby sprzedać 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

