flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu". Bez "CR". Jest obrys (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Bez "CR". Jest obrys

Awers monety - 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" Bez "CR" Jest obrys - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" Bez "CR" Jest obrys - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga0,5 g
  • Średnica14 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 pens
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:180 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" Bez "CR" Jest obrys - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (11)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu". Bez "CR". Jest obrys. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 209 z aukcji Davissons Ltd. której łączna cena osiągnęła 360 USD. Licytacja odbyła się 28 listopada 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Davissons Ltd. - 17 maja 2023
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data17 maja 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Heritage - 13 kwietnia 2023
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Heritage - 13 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data13 kwietnia 2023
StanMS61 NGC
Cena
288 $
Cena w walucie aukcji 288 USD
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Heritage - 13 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data13 kwietnia 2023
StanMS61 NGC
Cena
288 $
Cena w walucie aukcji 288 USD
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 16 listopada 2020
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 16 listopada 2020
SprzedawcaStack's
Data16 listopada 2020
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 7 września 2016
SprzedawcaCNG
Data7 września 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 20 kwietnia 2016
SprzedawcaCNG
Data20 kwietnia 2016
StanVF30 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Gärtner - 24 października 2015
SprzedawcaGärtner
Data24 października 2015
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Davissons Ltd. - 17 czerwca 2014
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data17 czerwca 2014
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Heritage - 29 maja 2014
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Heritage - 29 maja 2014
SprzedawcaHeritage
Data29 maja 2014
StanVF30 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Davissons Ltd. - 28 listopada 2012
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data28 listopada 2012
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 24 maja 2006
SprzedawcaCNG
Data24 maja 2006
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 pens bez daty (1625-1642) Karola I "Czwarty typ portretu" wynosi 180 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 pens z datą bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu"?

Aby sprzedać 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1625 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 1 pensAukcje numizmatyczne