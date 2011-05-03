flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 pens bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu". Bez konturu (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Bez konturu

Awers monety - 1 pens bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" Bez konturu - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 pens bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" Bez konturu - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Stack's Bowers

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga0,5 g
  • Średnica14 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 pens
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:120 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 pens bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" Bez konturu - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (4)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 pens bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu". Bez konturu. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 618 z aukcji Stanley Gibbons Baldwin's której łączna cena osiągnęła 1300 GBP. Licytacja odbyła się 3 maja 2011.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanXF45 PCGS
Cena
120 $
Cena w walucie aukcji 120 USD
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanXF45 PCGS
Cena
160 $
Cena w walucie aukcji 160 USD
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji CNG - 27 września 2017
SprzedawcaCNG
Data27 września 2017
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" na aukcji Künker - 20 października 2016
SprzedawcaKünker
Data20 października 2016
StanVF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1 pens bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 pens bez daty (1625-1642) Karola I "Drugi typ portretu" wynosi 120 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pens bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 pens bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 pens z datą bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu"?

Aby sprzedać 1 pens bez daty (1625-1642) "Drugi typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
