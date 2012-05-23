flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu". Bez "CR". Bez konturu (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Bez "CR". Bez konturu

Awers monety - 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" Bez "CR" Bez konturu - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" Bez "CR" Bez konturu - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Roxbury’s Auction House

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga0,5 g
  • Średnica14 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 pens
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:140 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" Bez "CR" Bez konturu - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (16)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu". Bez "CR". Bez konturu. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 25050 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 408 USD. Licytacja odbyła się 22 października 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Roxbury’s - 31 stycznia 2025
SprzedawcaRoxbury’s
Data31 stycznia 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanAU55 PCGS
Cena
80 $
Cena w walucie aukcji 80 USD
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanXF40 PCGS
Cena
100 $
Cena w walucie aukcji 100 USD
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 12 września 2024
SprzedawcaStack's
Data12 września 2024
StanXF45 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 12 czerwca 2024
SprzedawcaCNG
Data12 czerwca 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Roxbury’s - 22 marca 2024
SprzedawcaRoxbury’s
Data22 marca 2024
StanVG
Cena
SprzedawcaHeritage
Data23 października 2023
StanMS62 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Heritage - 23 października 2023
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Heritage - 23 października 2023
SprzedawcaHeritage
Data23 października 2023
StanMS62 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Davissons Ltd. - 17 maja 2023
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data17 maja 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 21 listopada 2019
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data21 listopada 2019
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Davissons Ltd. - 28 sierpnia 2019
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data28 sierpnia 2019
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 26 września 2018
SprzedawcaCNG
Data26 września 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Künker - 20 października 2016
SprzedawcaKünker
Data20 października 2016
StanAU
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 25 lipca 2012
SprzedawcaCNG
Data25 lipca 2012
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 23 maja 2012
SprzedawcaCNG
Data23 maja 2012
StanVF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 pens bez daty (1625-1642) Karola I "Czwarty typ portretu" wynosi 140 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 pens z datą bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu"?

Aby sprzedać 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

