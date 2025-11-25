flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 pens bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu". Bez konturu (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Bez konturu

Awers monety - 1 pens bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" Bez konturu - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 pens bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" Bez konturu - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga0,46 g
  • Średnica14 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 pens
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (2)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 pens bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu". Bez konturu. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 114 z aukcji Dix Noonan Webb której łączna cena osiągnęła 190 GBP. Licytacja odbyła się 4 maja 2021.

Stan
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji CNG - 10 września 2025
SprzedawcaCNG
Data10 września 2025
StanVF
Cena
160 $
Cena w walucie aukcji 160 USD
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji CNG - 3 lipca 2019
SprzedawcaCNG
Data3 lipca 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 pens bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 pens bez daty (1625-1642) Karola I "Trzeci typ portretu" wynosi 170 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pens bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 pens bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 pens z datą bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu"?

Aby sprzedać 1 pens bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

