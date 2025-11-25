1 pens bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu". Bez konturu (Wielka Brytania, Karl I)
Odmiana: Bez konturu
Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga0,46 g
- Średnica14 mm
- RantGładki
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresKarl I
- Nominał1 pens
- Rokbez daty (1625-1642)
- WładcaKarol I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 pens bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu". Bez konturu. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 114 z aukcji Dix Noonan Webb której łączna cena osiągnęła 190 GBP. Licytacja odbyła się 4 maja 2021.
Ile kosztuje srebrna moneta 1 pens bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" z okresu Karola I?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 pens bez daty (1625-1642) Karola I "Trzeci typ portretu" wynosi 170 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pens bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu"?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 pens bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 pens z datą bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu"?
Aby sprzedać 1 pens bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.