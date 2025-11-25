flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu". "CR" podzielone tarczą. Bez konturu (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: "CR" podzielone tarczą. Bez konturu

Awers monety - 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" "CR" podzielone tarczą Bez konturu - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" "CR" podzielone tarczą Bez konturu - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga0,5 g
  • Średnica14 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 pens
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Ceny na aukcjach (4)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu". "CR" podzielone tarczą. Bez konturu. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1038 z aukcji Classical Numismatic Group, LLC której łączna cena osiągnęła 250 USD. Licytacja odbyła się 15 października 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 15 października 2025
SprzedawcaCNG
Data15 października 2025
StanVF
Cena
250 $
Cena w walucie aukcji 250 USD
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Künker - 20 października 2016
SprzedawcaKünker
Data20 października 2016
StanVF
Cena
46 $
Cena w walucie aukcji 42 EUR
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Davissons Ltd. - 20 lipca 2016
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data20 lipca 2016
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Teutoburger - 8 września 2012
SprzedawcaTeutoburger
Data8 września 2012
StanVF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 pens bez daty (1625-1642) Karola I "Czwarty typ portretu" wynosi 140 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 pens z datą bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu"?

Aby sprzedać 1 pens bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1625 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 1 pensAukcje numizmatyczne