1 pens bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1 pens bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 pens bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Classical Numismatic Group

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga0,5 g
  • Średnica14 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 pens
  • Rokbez daty (1642-1649)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (12)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 pens bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 63518 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 336 USD. Licytacja odbyła się 20 kwietnia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji Heritage - 2 listopada 2023
SprzedawcaHeritage
Data2 listopada 2023
StanXF45 NGC
Cena
101 $
Cena w walucie aukcji 101 USD
SprzedawcaHeritage
Data2 listopada 2023
StanXF45 NGC
Cena
101 $
Cena w walucie aukcji 101 USD
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji CNG - 14 czerwca 2023
SprzedawcaCNG
Data14 czerwca 2023
StanVF
Cena
SprzedawcaCNG
Data14 czerwca 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji Heritage - 21 kwietnia 2022
SprzedawcaHeritage
Data21 kwietnia 2022
StanAU58 NGC
Cena
SprzedawcaHeritage
Data21 kwietnia 2022
StanAU58 NGC
Cena
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji CNG - 2 stycznia 2019
SprzedawcaCNG
Data2 stycznia 2019
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji Künker - 20 października 2016
SprzedawcaKünker
Data20 października 2016
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji Agora - 25 sierpnia 2015
SprzedawcaAgora
Data25 sierpnia 2015
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji Agora - 26 maja 2015
SprzedawcaAgora
Data26 maja 2015
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji CNG - 25 marca 2015
SprzedawcaCNG
Data25 marca 2015
StanVF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1 pens bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 pens bez daty (1642-1649) Karola I "Siódmy typ portretu" wynosi 130 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pens bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 pens bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 pens z datą bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu"?

Aby sprzedać 1 pens bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

